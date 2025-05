Estland anklager Russland for luftromskrenkelse på grunn av sanksjonert tankskip

HQ

Siste nytt om Estland og Russland . Torsdag anklaget Estland Russland for å ha krenket NATOs luftrom etter at et Su-35 jagerfly fløy inn under et forsøk på å inspisere det sanksjonerte tankskipet Jaguar nær Tallinn.

Den estiske marinen sier at fartøyet ikke var utflagget og nektet å samarbeide, noe som førte til at det ble eskortert tilbake til russisk farvann. Skipet, som er en del av Moskvas såkalte skyggeflåte, ble nylig ført opp på Storbritannias sanksjonsliste. Se hendelsen i videoen nedenfor.