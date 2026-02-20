Estland anskaffer 600 bunkere langs den russiske grensen: "Den første meteren av nasjonalt territorium"

HQ

Estland har satt i gang en offentlig anskaffelsesprosess for å anskaffe 600 modulære bunkere som en del av en bredere baltisk innsats for å forsterke grensen mot Russland og Hviterussland.

Det estiske senteret for forsvarsinvesteringer kunngjorde anbudet 19. februar, og inviterte selskaper til å produsere og levere bunkerkonstruksjoner i betong til utpekte lagringssteder under Baltic Defence Line-prosjektet. Initiativet er et samarbeidsprosjekt mellom Estland, Latvia og Litauen, og har som mål å styrke frontlinjeforsvaret fra det myndighetene beskriver som "den første meteren av nasjonalt territorium".

Bunkerskall i Estland // Shutterstock

Prosjektet gjenspeiler et skifte i alliert forsvarsplanlegging i NATO, bort fra tidligere doktriner som gikk ut på at baltisk territorium kunne avstås midlertidig i påvente av forsterkninger. I stedet ligger fokuset nå på umiddelbart territorialforsvar.

Latvias forsvarsdepartement har uttrykt interesse for å bli med i Estlands anskaffelsesprosess, selv om byggingen av den baltiske forsvarslinjen så langt har vært styrt uavhengig av hvert enkelt land. Estland har bevilget 60 millioner euro til prosjektet, og sier at de første bunkerne allerede er installert i den sørøstlige og nordøstlige delen av landet.

Myndighetene rapporterer at ni bunkere er på plass, og at ytterligere motmobilitetsmidler er forhåndsposisjonert og skyttergravssystemer er under utvikling. Målet er at befestningslinjen skal være helt ferdigstilt innen utgangen av 2027, til tross for tidligere logistiske utfordringer knyttet til terreng, grunneierskap og produksjonskostnader...