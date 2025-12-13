Estland begynner å bygge en baltisk bunkerlinje langs den russiske grensen

HQ

Estland har begynt å installere de første betongbunkerne langs den sørøstlige grensen mot Russland som en del av den Baltiske forsvarslinjen, et trilateralt prosjekt med Latvia og Litauen som har som mål å styrke NATOs østlige flanke. Sju bunkere venter for øyeblikket på å bli installert, og 28 bunkere er ventet innen utgangen av året, noe som markerer den første fasen av et planlagt nettverk på 600 bunkere.

Utrullingen kommer omtrent ett år senere enn planlagt på grunn av anskaffelses- og koordineringsutfordringer, inkludert kostnadsoverskridelser knyttet til hemmelighold av bunkerplasseringer. Estland løste dette ved å lansere et pilotprogram med 28 bunkere før de resterende 572 bunkerne ble lagt ut på anbud.

Estland ligger foran Latvia og Litauen

Hver bunker er konstruert for å tåle 152 mm artillerigranater og utgjør en del av et lagdelt forsvarssystem som også inkluderer forhåndsplassert piggtråd og panservernhindringer. Byggingen har blitt forsinket av juridiske, miljømessige og koordineringsmessige krav som involverer flere etater i fredstid.

Til tross for forsinkelsene ligger Estland foran Latvia og Litauen når det gjelder den fysiske implementeringen. Prosjektets budsjett er på 60 millioner euro, noe som er lavere enn nabolandenes, noe som gjenspeiler Estlands kortere grense og naturlige barrierer som myrer og Peipus-sjøen.

Estlands senter for forsvarsinvesteringer:

"Siden disse selskapene ikke visste ... om det er et myrlendt terreng, om det er et skogsterreng, hvordan tilgangen er, la de inn svært dyre bud."

"Vi bygger det i fredstid, noe som betyr at vi må følge fredstidsloven." (Ifølge presseansvarlig for Estlands senter for forsvarsinvesteringer).

Estlands senter for forsvarsinvesteringer // Shutterstock

