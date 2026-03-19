Estland rapporterer om russisk luftromskrenkelse, NATO-fly sendes opp

Estland har anklaget Russland for å ha krenket landets luftrom etter at et Su-30 jagerfly kortvarig fløy inn i landets territorium nær øya Vaindloo i Finskebukta, noe som utløste en rask respons fra NATO-styrker.

Utenriksminister Margus Tsahkna sa at flyet ble værende i estisk luftrom i rundt ett minutt, og at dette var den første hendelsen av denne typen i år. NATOs Baltic Air Policing-oppdrag reagerte ved å sette inn italienske jagerfly for å overvåke situasjonen.

"Det var ingen trussel mot Estlands sikkerhet", sa Tsahkna, som bagatelliserte den umiddelbare risikoen, samtidig som han bekreftet innbruddet. Til tross for at innbruddet var kortvarig, har det vakt diplomatisk oppmerksomhet i Tallinn.

Estland har innkalt en russisk diplomat i protest, mens Moskva ennå ikke har kommentert saken. Hendelsen kommer i kjølvannet av tidligere spenninger i regionen, inkludert en lignende episode i fjor, som Estland beskrev som en "uhørt frekk" inntrenging.

Som Tallinn skriver på sosiale medier:

@MFAestonia har tilkalt den russiske chargé d'affaires etter at et russisk SU-30 jagerfly krenket Estlands luftrom nær Vaindloo Island 18. mars, og ble værende i omtrent ett minutt. Jeg kan bekrefte at NATOs Baltic Air Policing-oppdrag reagerte raskt, med enheter fra det italienske luftforsvaret utplassert. Det var ingen trussel mot Estlands sikkerhet.