FIFA vurderer et verdensmesterskap for klubblag med 48 lag i 2029

HQ

32 lag deltar i sommerens utgave av FIFA Club World Cup, med representanter fra alle kontinenter. Kriteriene for kvalifisering og begrensningen på to klubber per land utelukket imidlertid noen gigantklubber, særlig de spanske, engelske og italienske ligamestrene FC Barcelona, Liverpool og Napoli.

Det kan endre seg i neste utgave (2029) hvis sommerens utgave viser seg å bli en suksess. Det har blitt rapportert at FIFA vil holde en høring om å utvide turneringen med 32 lag til 48 lag i 2029.

Det vil i så fall være i tråd med VM for menn og kvinner, som utvides til 48 lag i 2026 og 2027, selv om det fortsatt ikke er sikkert om det vil bli gjentatt i de påfølgende utgavene.

Hvorfor er FIFA Club World Cup så kontroversielt?

Verdensmesterskapet for klubblag har blitt møtt med blandet respons. For klubber som ikke deltar, er det et stort pengetap: En avtale med DAZN på 1 milliard dollar vil bli fordelt mellom klubbene(ikke i like stor grad), og vinneren kan potensielt tjene opptil 125 millioner dollar. Selv om FIFA lovet et "solidaritetsmål" på 250 millioner dollar for klubber som ikke deltar, vil Barcelona, Liverpool eller Napoli gå glipp av mye penger.

Men for klubbene som deltar, betyr det også at spillerne deres kan få svært lite tid til å hvile før treningen for neste sesong begynner i august, noe som kan få verre konsekvenser for spillernes helse. Så i realiteten er det ingen som er veldig glade for denne turneringen, og ingen vet hva de kan forvente seg... spesielt siden den finner sted i USA, et land som stort sett er likegyldig til fotball.