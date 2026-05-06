Et AI-verktøy lar brukerne gjenskape eksene sine

Folk har forskjellige måter å håndtere følelsen av å være sønderknust. Som Dexerto har rapportert, har et open source-verktøy kalt Ex.skill som mål å hjelpe brukerne med å navigere gjennom sorgprosessen etter å ha avsluttet et forhold.

Ex.skill skaper en AI-agent basert på kilder hentet fra tekstchatter, innlegg på sosiale medier, bilder og til og med brukerens egen erindring av hendelser med sin tidligere partner. Denne agenten kan deretter samhandle med en bruker som om den var denne personen. Tre ulike scenarier er listet opp: en uformell chat, en minnestund og en sen emo-kveld. Disse samtalene ser ut som vanlig småprat mellom par.

Skaperne av dette open source-verktøyet forventer tydeligvis problemer, siden de skriver at prosjektet er ment "kun for personlig refleksjon og emosjonell helbredelse, ikke for trakassering, forfølgelse eller krenkelse av privatlivets fred".

Dette er ikke det villeste noen har brukt en AI til. Ifølge Dexerto giftet en kvinne i Japan seg med en AI-agent som hun skapte ved hjelp av ChatGPT, etter at hennes tre år lange forlovelse ble brutt.