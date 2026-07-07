Et angrep i Syria kaster en skygge over den franske presidentens besøk i landet

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Den franske presidenten Emmanuel Macron er for tiden på besøk i Syria, det første besøket av en europeisk statsleder siden Bashar al-Assads regime ble styrtet. Under oppholdet i landet bor Macron og delegasjonen hans på Four Seasons Hotel i Damaskus, og noen timer etter at de forlot bygningen i morges, skjedde det en eksplosjon utenfor hotellet som ifølge Reuters skadet rundt tjue personer. Den franske delegasjonen hadde allerede beveget seg et stykke unna åstedet og var ikke klar over eksplosjonene før de ble informert om dem en stund senere.

Det er foreløpig ikke kjent hvem som sto bak angrepet, men dette er bare ett eksempel på det usikre klimaet som hersker i det afrikanske landet etter at president Ahmed al-Sharaa kom til makten – en tidligere Al-Qaida-kommandant som har skiftet kurs og nå søker å knytte tettere bånd med Vesten, samtidig som han gjenoppbygger landet sitt etter mer enn 13 år med borgerkrig. Sharaa, som tilhører Syrias sunnimuslimske flertall, har lovet å bygge en ny, inkluderende orden i Syria etter å ha satt en stopper for mer enn fem tiår med autoritært styre fra Assad-familien.

Macron, som i fjor gikk i spissen for krav om opphevelse av vestlige sanksjoner mot Syria, ble ledsaget av næringslivsledere, blant annet administrerende direktører fra TotalEnergies og rederikonsernet CMA CGM. Han uttalte at Frankrike er villig til å bidra til gjenoppbyggingen av Syrias økonomi og banksektor.