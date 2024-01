Et av 2010-tallets beste skytespill har blitt fjernet fra Steam

HQ

Spec Ops: The Line ble utgitt i 2012, og for mange spillere var det et helt annet skytespill enn det de var vant til. I stedet for bare å inkludere bombastisk action og fremstille de amerikanske heltene som perfekte tøffinger fikk vi i stedet en historie som fikk oss til å lure på om det i det hele tatt fantes noen "good guys" på slutten.

Nå har spillet til manges sjokk blitt fjernet fra Steam. Så langt har det ikke kommet noen offisiell forklaring, men det føles merkelig ettersom det skjedde helt ut av det blå uten forvarsel. Noen kommentarer spekulerer i at musikklisensen har gått ut, men vi må vente på en offisiell uttalelse før vi kan bekrefte om det stemmer eller ikke.

Hvis du bare hører om spillet via denne nyheten, trenger du ikke å bekymre deg, for det kan fortsatt kjøpes på Xbox Store og noen andre tredjepartsbutikker for PC. Det er mulig at det også kommer tilbake på Steam etter hvert.

Har du spilt Spec Ops: The Line, og hva synes du om det?