Et av de beste puslespillene i nyere tid kommer til Xbox neste måned

Et av de mest kreative og høyest rangerte puslespillene i nyere tid forlater endelig PC- og PlayStation-eksklusiviteten for å lanseres på Xbox og etter hvert også på Nintendo Switch.

Utvikleren Sad Owl Studios har avslørt at det utmerkede Viewfinder kommer til Xbox den 12. august, og deretter følger en Switch -versjon, sannsynligvis en gang senere i år. Vi sier sannsynligvis fordi Sad Owl ganske enkelt forklarer "beklager nintendo vil sannsynligvis ta lengre tid".

Viewfinder er et finurlig pusselspill som leker med perspektiv. Det er et kort og stramt spill som vanligvis er veldig rimelig, noe som gjør det til et godt kjøp for dem som er ute etter litt underholdning å spre over et par kvelder.

Hvis du ennå ikke har spilt spillet eller sett mye av det, må du huske å lese vår anmeldelse av Viewfinder her.