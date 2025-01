Et av de mest urovekkende bildene fra Australian Open: Sinner skjelver ukontrollert midt i kampen

HQ

Jannik Sinner, verdens nummer 1, etterlot fansen bekymret etter å ha vist noen merkelige symptomer under gårsdagens kamp mot Holger Rune i Australian Open. I noen øyeblikk ble han sett skjelvende tungt. Han slo Rune 6-3, 3-6, 6-3, 6-2, men ikke uten problemer, inkludert en medisinsk timeout i løpet av det tredje settet som varte i 12 minutter, der han pakket hodet med et ishåndkle. Det var i disse øyeblikkene at skjelvingen hans var ukontrollerbar.

Etter kampen innrømmet italieneren at han ikke engang hadde varmet opp den morgenen, og valgte å gå inn på banen så sent som mulig. "Jeg visste at det kom til å bli veldig, veldig vanskelig i dag. Du vet, å spille mot en tøff motstander, men også å spille litt mot meg selv".

I tillegg til å skjelve, så han ut til å halte litt på den ene venstre. Han forklarte senere at "når jeg ikke føler meg bra på banen, har jeg en tendens til å gå litt på venstre side" og at han ikke har noen skade, men "helsemessig sliter litt".

Han forklarte ikke noe mer, og fansen er fortsatt bekymret og diskuterer hvilken sykdom han kan ha, og håper han blir bedre før onsdagens kvartfinale mot Alex de Miñaur (9:30 CET, 8:30 GMT).