Et Barbie filmunivers er på vei

Mattel har bekreftet at de har planer om et filmunivers basert på leketøyene sine etter den enorme suksessen med Barbie.

Filmen Barbie har allerede spilt inn hundrevis av millioner dollar, og den har ikke engang vært ute i en uke. Som Variety rapporterer, har Mattel nå en utrolig tro på at de kan lage filmer rundt produktene sine.

Noen av disse filmene inkluderer en Polly Pocket-filmatisering regissert av Lena Dunham og med Lily Collins i hovedrollen. En Barney-film med Daniel Kaluuya er også på trappene, sammen med et Thomas and Friends-prosjekt med Marc Foster fra World War Z.

"Det er et veldig rikt univers... Det er et veldig bredt og elastisk varemerke når det gjelder muligheter", sier Mattel-sjef Ynon Kreiz. "I begynnelsen sier vi ikke: 'Ok, la oss allerede tenke på film to og tre'. La oss få til den første filmen og gjøre den til en suksess. Og hvis du gjør det, åpner det seg raskt nye muligheter når du først har etablert den første filmen som en vellykket representasjon av en franchise på det store lerretet. Vellykkede filmer åpner for flere filmer. Vår ambisjon er å skape filmfranchiser."

Vil du se flere filmer basert på leker?