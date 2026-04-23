Et begjærlig og voldelig vesen jakter på to tenåringsgutter i Neons Leviticus

Vi har fått se en hel rekke skrekkfilmtrailere den siste tiden, og det ser ut til å være noe for enhver smak på kinolerretet de neste månedene. Neon blir nå med på moroa igjen også, da det mindre produksjonsselskapet har delt et første glimt av Leviticus.

Dette er en skrekkfilm som følger to tenåringsgutter mens de prøver å unnslippe en ondskapsfull enhet som maskerer seg i form av den personen de ønsker mest, som tilfeldigvis er hverandre ...

Filmen har premiere på kino så snart som 19. juni, og du kan se den første traileren for Leviticus nedenfor for å få en smakebit av LGBTQ-skrekkopplevelsen.