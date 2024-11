Et besøk til LEGO Xmas Showroom i Madrid

HQ

Juletiden er over oss, og LEGO har vist oss hva de har i vente for denne høytiden, med nye produkter og spill fra et bredt spekter av merker og mål, og ikke bare barn: voksne er velkomne og oppmuntret.

Vi ble invitert til LEGO Xmas Showroom i Madrid og fikk se 70 av de 361 nye produktene LEGO sier de har i år. Det inkluderer langvarige LEGO-serier som LEGO City, LEGO Technic, LEGO Duplo og LEGO Ninjago, i tillegg til den nye LEGO Dreams, som har som mål å sette fantasien i gang hos barn i alle aldre.

Hvis du er en fan av filmer, superhelter o videospill, LEGO har også noen utrolige nye tillegg i merker som LEGO Lord of the Rings (en virkelig enorm Barad-dûr) LEGO Jurassic World (en kopi av en T-Rex-skalle), LEGO Harry Potter (et nytt hemmelighetskammer) eller LEGO Disney (Simba). Til og med onsdag, Netflix-serien, fikk et par nye sett.

LEGO fremhevet spesielt videospillmerkene: de hadde allerede LEGO Super Mario, LEGO Minecraft og LEGO Sonic, og i år har de lagt til The Legend of Zelda, Animal Crossing og Fortnite i sin lisenskatalog.

I denne videoen kan du selv sjekke noen av produktene LEGO har klar for ferien, med et bredere utvalg av priser (over 200 produkter under 20 euro) og aldre enn noen gang: LEGO er ikke bare for barn, og nye bidrag i LEGO Technic- og LEGO Ideas-seriene tilbyr ekte utfordringer for mesterbyggerne: fra McLaren P1 til Notre-Dame-katedralen!

