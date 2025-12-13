Et budskap fra kong Charles om kreftbehandling og viktigheten av tidlig diagnose

HQ

Kong Karl III sa at hans kreftbehandling vil bli redusert i det nye året som følge av tidlig diagnose og effektiv behandling. I en innspilt melding som ble sendt fredag, sa den 77 år gamle monarken at tidlig oppdagelse hadde gjort det mulig for ham å fortsette å leve et fullt og aktivt liv.

Charles brukte meldingen til å oppmuntre til kreftscreening, og bemerket at rundt 9 millioner mennesker i Storbritannia ikke er oppdatert med kontroller. Han fremhevet overlevelsesraten for tidlig oppdaget kreft, og sa at manglende screening betyr at man går glipp av sjansen til å redde liv.

Buckingham Palace har ikke offentliggjort krefttypen, som ble oppdaget i fjor under behandling for en forstørret prostata. Charles satte offentlige oppdrag på pause i omtrent to måneder, men fortsatte med sine statlige plikter, og vendte tilbake til offentlige arrangementer i april.

Kong Karl III:

"Jeg kan dele den gode nyheten med dere at takket være tidlig diagnose, effektiv intervensjon og etterlevelse av legenes ordre, kan min egen kreftbehandling reduseres i det nye året."

"Denne milepælen er både en personlig velsignelse og et vitnesbyrd om de bemerkelsesverdige fremskrittene som er gjort innen kreftomsorgen de siste årene."

"Altfor ofte, får jeg høre, unngår folk screening fordi de innbiller seg at det kan være skremmende, flaut eller ubehagelig. Hvis og når de til slutt tar imot invitasjonen, er de glade for at de deltok."

"De mørkeste øyeblikkene av sykdom kan opplyses av den største medfølelse. Jeg ber om at vi alle, som en del av våre forsetter for det kommende året, kan love å gjøre vårt for å bidra til å fange opp kreft tidlig."