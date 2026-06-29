Et dinosaurbein funnet i en skuff viser seg å være det første som er oppdaget i Antarktis

HQ

Det første dinosaurbeinet som er oppdaget i Antarktis, ble funnet i en skuff. Etter at det ble funnet for første gang i 1985, ble beinet lagt til side fordi teamet som oppdaget det var usikre på hva det var. Nå, 40 år senere, har paleontologer funnet ut at fossilet er et haleben fra en type dinosaur kalt titanosaur.

Som navnet antyder, var disse de største dinosaurene som noensinne har vandret på jorden. Det kan virke som et ganske tøft sted for en dinosaur å leve, men for millioner av år siden ville titanosauren ha opplevd Antarktis som et grønt område. Den gang var regionen trolig dekket av tette skoger.

Professor Paul Barrett fra Natural History Museum bekreftet hva fossilet var. «Selv om det ikke er mye å se på, har det faktisk en veldig karakteristisk form. Så snart jeg så det, visste jeg hva vi hadde med å gjøre... var det helt sikkert at vi hadde med en titanosaur å gjøre. Dette er en kombinasjon av kjennetegn som er helt unik for denne typen dinosaurer,» sa han til BBC.

Forskerne som studerer fossilet anslår at det var rundt 7 meter langt. Ganske lite for en titanosaur, men Barrett mener det var en ung dinosaur, eller kanskje bare en mindre variant av arten. Mer enn 100 typer titanosaurer er oppdaget, men vi er villige til å vedde på at svært få har ligget i en skuff i mer enn 40 år.