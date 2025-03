Et dynamisk tema basert på Split Fiction utgitt for Xbox

HQ

Det er bare noen dager siden vi kunne fortelle at Xbox Series S/X-spillere fikk et såkalt Dynamic Theme med et tema fra Monster Hunter: Wilds å bruke. Dette er noe Microsoft ofte legger til i forkant av store spillutgivelser, og faktum er at det var en annen stor spillutgivelse nettopp i går.

Vi snakker selvfølgelig om det svenske studioet Hazelights tittel Split Fiction, som vi ga en veldig høy score med en sterk kjøpsanbefaling i forgårs. Nå har det også fått et Dynamic Theme, og EA demonstrerer hvordan det ser ut i trådinnlegget nedenfor.

Og ... ikke glem å lese anmeldelsen vår, der vi forklarer hvorfor du virkelig trenger å spille Split Fiction.