Et dyptdykk i Warhammer 40,000: Darktide sin Anniversaryoppdatering

I forrige måned lanserte Fatshark litt overraskende første del av en stor jubileumsoppdatering. Den andre delen av The Traitor Curse er nå lansert, og jeg har spilt det som bare pokker og slipt opp veteranen min nå som det nye talenttreet har blitt fornyet for klassen. Hvis du er en spiller som ikke har rørt spillet siden lanseringen, eller en mangeårig 40K-fan som ennå ikke har begynt å rydde opp i Tertiumm, har jeg samlet noen av de viktigste endringene i oppdateringen og hva de betyr.

Først og fremst er det de to nye oppdragene, som dreier seg om en ny sone kalt The Carnival. Ifølge utviklerne er karnevalet et enormt slumområde som omfatter de verste gatene Tertium har å by på. Karnevalet er fylt med mange forretninger som gjerne skulle vært ute av syne for Adeptus Arbites, korrupsjon over alt og en generelt dyster atmosfære som gjør det til et av de mest dystre stedene vi har besøkt til nå, på den perfekte Warhammer 40 000-dystre måten. Øynene dine kan ikke unngå å bli tiltrukket av karnevalets røde glød, mens du lurer på hvordan dette stedet så ut før en gjeng Nurgle-tilbedere brøt seg inn og forvandlet alle til monstre.

Selv om det tok litt tid å venne seg til estetikken, og jeg skulle gjerne ha sett mer av karnevalet før det ble enda et sted infisert av pest, gjør det absolutt jobben sin med å få deg til å føle at du er et annet sted i Tertium uten at det virker som et distrikt som burde ligge i en annen Hive City eller på en annen planet. Når du går dypere inn i karnevalet i det andre oppdraget også, endres omgivelsene fra vidstrakte, viktoriansk-inspirerte bylandskaper som får deg til å ville panorere kameraet sakte rundt som om du var i en E3-demo, til trange korridorer som får deg til å skjelve hver gang du hører det fryktede hylet fra en kopperhund.

Når det gjelder oppdragene i The Traitor Curse, må jeg si at jeg foretrekker det andre. Det første oppdraget føles ganske standard for Darktide, der du kjemper deg gjennom horder før du holder utallige fiender unna til du kan hentes ut på slutten, mens det andre oppdraget er en mye lengre affære, inkludert et flott bakholdsangrep, massevis av variasjon i omgivelsene dine og en del der du slår til noen glassbeholdere med den mest tilfredsstillende "dunk"-lyden jeg har hørt i hele år. De er et flott tilskudd til oppdragslisten, og med de nye Karnak Twins i tillegg er disse nivåene en verdig utfordring uansett hvilken vanskelighetsgrad du foretrekker.

Karnak-tvillingene har ikke bare blitt sluppet løs i disse oppdragene, men også i hele Tertium. Jeg møtte Rinda for første gang i et tilfeldig Quick Play-oppdrag mens jeg var i ferd med å stige i nivå som veteran, og ble fullstendig knust av de massive sverdsvingene deres. Både Rinda og Rodin kan dukke opp når som helst, og de føles som bedre versjoner av Daemonhosts. Du kan bare omgå en daemonhost hvis du oppdager den tidlig nok, men Karnak Twins dukker opp fra ingensteds, ødelegger dagen din og forsvinner i en grønn sky av det jeg håper er røyk før du i det hele tatt har skjønt hva som skjer. På grunn av at de er tidsbestemte, kan de ikke bare ødelegge løpeturen din ut av det blå, men likevel spøker tanken på at de dukker opp som en ny og skremmende trussel i bakhodet når jeg reiser gjennom Tertium.

Karnevalet og Karnak-tvillingene har imidlertid tilført mer enn bare nye nivåer og sjefer. De har også tilført en ordentlig historie til Warhammer 40,000: Darktide. Det finnes en historie i grunnspillet, men den dreier seg stort sett om at du vinner nivåer og deretter møter noen som forteller deg at du gjør deg fortjent til Imperiets tillit, men at du ennå ikke har gjort deg fortjent til nok. Det er syklisk, uten at det skjer så mye. I The Traitor Curse har vi fått Moebian 6th til å føles som en reell trussel, med Wolfer som hovedantagonist, som har legioner under sin kommando, inkludert superkraftige tropper som Karnak Twins. I Vox Transmissions og i karnevalsoppdragene vet vi at inkvisitor Zola har dratt ut på egen hånd for å prøve å finne ut hva som foregår, og det er sannsynlig at denne historien vil bli tatt opp i et nytt oppdrag. Mer av dette, takk. Hvis vi ikke kan ha tilknytningen til verden gjennom karakterene vi spiller som, slik som i Vermintide, er det nest beste alternativet å ha NPC-er som vi bryr oss om, som vårt viktigste narrative virkemiddel.

Hvis du ikke bryr deg om historien eller nivåene, men bare vil ha mer kjøtt på beinet, har du flaks. Med det nye veteran-talenttreet kommer du raskere til de morsomme ferdighetene, selv om jeg fortsatt følte at jeg brukte en del poeng på ganske meningsløse oppgraderinger (i utgangspunktet alt som ikke hadde stor tekst som fortalte meg at granater eksploderer). Det er likevel en klar forbedring i forhold til hva det var, som gjorde at jeg unngikk en veteran inntil nylig. Det jeg liker best, er Stims, som gir deg en rekke forbedringer og som du finner i kasser sammen med ammunisjon og granater. Alt fra kampforbedringer til helseforbedringer kan du ta for deg selv, eller hvis du er som meg, kan du gi en venn en tilfeldig hastighetsstimulator som får ham til å løpe inn i en fiendtlig horde mye raskere enn forventet.

Det er vanskelig å tro at det har gått et helt år med Warhammer 40,000: Darktide. Det har vært litt av en berg-og-dal-bane, og fansen var ikke helt fornøyd med spillet da det ble lansert, men siden den gang har vi sett talenttrær, Xbox Series X/S-versjonen og selvfølgelig denne Traitor Curse-oppdateringen. Med det fokuset som The Traitor Curse har på nytt innhold, håper jeg at vi kan se lignende store oppdateringer i fremtiden som kan gjøre Darktide til den utrolige pakken som Fatsharks forrige spill, Warhammer: Vermintide 2 er. Allerede nå er det imidlertid klart at vi har kommet langt i vår søken etter å redde Imperiet fra denne kopperåtten.