Et dystert, ikke-lineært puslespilleventyr: Lorelei and the Laser Eyes

Det er en stund siden vi har hørt fra Simogo, studioet bak Sayonara Wild Hearts, og det viser seg at de har noe nysgjerrig, annerledes og litt urovekkende på gang, og det er nesten klart til å komme i butikkhyllene.

Under Nintendo Indie World annonserte de sitt neste spill, Lorelei and the Laser Eyes. Det er et visuelt roman-lignende puslespill-eventyr der en kvinne blir innkalt til å delta i et prosjekt på et gammelt hotell et sted i Sentral-Europa, der hun blir viklet inn i et stadig farligere og mer surrealistisk illusjonsspill. Det blir en tredjepersonstittel med mer enn hundre gåter som leker med perspektiv og ulike mekanikker.

Lorelei and the Laser Eyes kommer til Nintendo Switch som konsolleksklusivt spill, samt til PC, 16. mai, og du kan sjekke ut den skremmende traileren nedenfor.