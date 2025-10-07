Et fangehullsspill der våpen er ubrukelige: Første titt på TPK

HQ

Husker du Choose Your Own Adventure-bøkene, inspirert av episk fantasy og sverd- og trolldomssjangeren? Vel, litt av det, og mye kooperativ galskap, er det som har utgjort dette TPK, fra GGTech Studios.

TPK er et low-poly co-op dungeon crawler-spill der målet er å krysse et fangehull til slutten. Det er ingen våpen, men mange fiender, gåter og feller. Og mye kaos og objektfysikk, som utgjør en sentral del av opplevelsen. Du må finjustere hoppene dine over tomrommet eller utstyre ildkulene som monstrene kaster mot deg. Og noen ganger må du finne en måte å bygge en provisorisk bro over piggene på ... selv om det bare er ved å bruke kameraten din, for å overleve.

"Du og opptil fire andre modige idioter har på magisk vis blitt sluset inn i et fangehull laget av en gal Lich med null balanse mellom jobb og fritid og alt for mye fritid. Hva er jobben deres? Overlev. Det faktiske resultatet? Skrik, svik, sultindusert panikk og en brennende død. Jippi!"

Ser du potensialet for moro? Det gjør vi også. Hvis du deltar på BCN Game Fest i Barcelona neste helg, vil det være en demo tilgjengelig for deltakerne. Og for resten av oss kan vi legge det til på Steam-ønskelisten vår.