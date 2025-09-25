Et flertall av UEFAs medlemmer vil angivelig støtte en utestengelse av Israel fra fotballturneringer

HQ

UEFA, det europeiske fotballforbundet, kan bli et av de første store internasjonale fotballforbundene som suspenderer Israel. Ifølge Associated Press kan en avstemning skje så tidlig som neste uke, og "et flertall av UEFAs 20 medlemmer store eksekutivkomité forventes å støtte en eventuell avstemning til fordel for å suspendere israelske lag fra internasjonalt spill", sier to kilder.

Det vil i praksis bety at både det israelske laget forbys å delta i internasjonale turneringer som UEFA Euro og israelske klubber, som Maccabi Tel Aviv, som for tiden spiller i Europa League, UEFAs andrelagsturnering.

Det skulle skje to år etter at krigen i Palestina begynte. FN anerkjente nylig at Benjamin Netanyahus kampanje, som angivelig var i selvforsvar etter Hamas' terrorangrep 7. oktober 2023, utgjør et folkemord.

Det ville være et lignende tiltak mot russiske lag og klubber. I så fall skjedde tiltaket om å suspendere Russland bare én dag etter invasjonen av Ukraina.

Det er imidlertid lite sannsynlig at UEFAs beslutning om å suspendere Israel, hvis den likevel ender opp med å bli gjennomført, vil omfatte FIFA, verdens beste fotballforbund, med tanke på innflytelsen til USA, som allerede har sagt at de ikke vil tillate at Israel suspenderes fra VM i 2026, og det nære forholdet mellom Donald Trump og FIFAs president Gianni Infantino.