Et friskt pust for Level-5 med Inazuma Eleven: Victory Road, som har solgt 500 000 enheter
Etter noen særdeles mørke tider for utgiveren og utvikleren i 2025, kan de endelig score et mål for seg selv.
Det har ikke vært en lett tid for Level-5. Utgiveren og utvikleren har hatt et år fullt av forsinkelser, med Professor Layton and the New World som ble forsinket til 2026, samt Inazuma Eleven: Victory Road, som endelig kom den 13. november som en digital utgivelse på PC, Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4, PlayStation 5 og Nintendo Switch 1 og 2.
Franchisens offisielle X-konto har bekreftet at Inazuma Eleven: Victory Road har solgt en halv million eksemplarer siden lanseringen, og takker spillere for deres støtte til fotballmanganime-tilpasningen.
"Enten du dykker ned i den nye historien som utspiller seg i South Cirrus eller legger ut på en storslått reise gjennom seriens lange historie, håper vi at du fortsetter å nyte Inazuma Eleven på din egen måte!"
Har du prøvd Inazuma Eleven: Victory Road?