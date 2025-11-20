Et friskt pust for Level-5 med Inazuma Eleven: Victory Road, som har solgt 500 000 enheter

HQ

Det har ikke vært en lett tid for Level-5. Utgiveren og utvikleren har hatt et år fullt av forsinkelser, med Professor Layton and the New World som ble forsinket til 2026, samt Inazuma Eleven: Victory Road, som endelig kom den 13. november som en digital utgivelse på PC, Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4, PlayStation 5 og Nintendo Switch 1 og 2.

Franchisens offisielle X-konto har bekreftet at Inazuma Eleven: Victory Road har solgt en halv million eksemplarer siden lanseringen, og takker spillere for deres støtte til fotballmanganime-tilpasningen.

"Enten du dykker ned i den nye historien som utspiller seg i South Cirrus eller legger ut på en storslått reise gjennom seriens lange historie, håper vi at du fortsetter å nyte Inazuma Eleven på din egen måte!"

Har du prøvd Inazuma Eleven: Victory Road?