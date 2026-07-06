Et helt nytt « Shantae »-spill er under utvikling hos WayForward

Selv om Anime Expo i Los Angeles bød på massevis av nyheter og avsløringer om alt som har med anime å gjøre, hadde messen også noen andre overraskelser i ermet. For det første var utvikleren WayForward til stede for å dele en oppdatering om hva de har på gang, nemlig at teamet jobber med et nytt Shantae-spill.

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I en svært kort teaser er alt vi har fått vite så langt at spillet vil by på «helt nye Shantae-historier» og at prosjektet kommer en gang i 2027. Det er også delt et bilde av Shantae, som gir et innblikk i karakteren i den kommende tittelen.

Til sammenligning kom det siste nye Shantae-spillet ut i 2024, men det var ikke akkurat et helt nytt Shantae-spill, siden det var en gjenopplivet versjon av Game Boy Advance-prosjektet kjent som Risky Revolution, som ble kansellert før det så dagens lys for to tiår siden.

Når det gjelder det kommende Shantae-spillet, virker det i det minste ganske sannsynlig at det kommer en Switch-versjon, med tanke på at WayForward har stått for utviklingen av «Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp».