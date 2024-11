Et hvitt Steam Deck har blitt annonsert

HQ

Det er snart tid for både Black Friday og etter det 1. juledag, to anledninger hvor det definitivt anses som akseptert å unne seg selv litt. Kanskje er det derfor Valve nå har presentert noe som gir et nesten akutt must-have-ønske.

De har nemlig annonsert Steam Deck OLED: Limited Edition White. Navnet antyder ganske nøyaktig hva det handler om, og vi må si at enheten passer ekstremt godt i hvitt. Hvis du vil ha en enhet, bør du gjøre en reservasjon her. Forhåndsbestillinger starter natt til 18. november kl. 23:00, og prislappen er €719 (tilsvarende £595).