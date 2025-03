Et innblikk i skapelsen av Blasphemous: The Board Game

HQ

Jeg har snakket med Andrea Colletti, kreativ leder i Ludus Magnus Studio, og hans kollega Diego Fonseca, som er spilldesigner. Ludus Magnus Studio er oppkalt etter den antikke arenaen der gladiatorene trente, og som du kanskje skjønner, ligger studioet også i Italia, nærmere bestemt i Roma. I Ludus Magnus Studio fokuserer de på å levere opplevelser som kombinerer sterk historiefortelling, strategisk spillmekanikk og komponenter av høy kvalitet. Både Andrea og Diego forteller at deres interesse for brettspill ble vekket av karakterspill fra for eksempel Games Workshop.

Diego:</em></em></strong></strong>

Jeg vokste opp med rollespill og strategispill, og tilbrakte dagene med Dungeons & Dragons, Magic: The Gathering og HeroQuest, samtidig som jeg holdt fast ved min lidenskap for Games Workshop-titler som Necromunda og det legendariske Blood Bowl. Da jeg kombinerte min forkjærlighet for brettspill med interessen for videospill, fikk jeg øynene opp for spillutvikling og begynte å eksperimentere og lage mine første prototyper.

Andrea:

Jeg jobbet i fem år for Games Workshop som salgsrepresentant i Nord-Italia, noe som hjalp meg med å bygge opp et verdifullt nettverk. Drømmen om å lage mitt eget spill kom senere, da jeg var rundt 35 år gammel.

Hvordan fikk du ideen til å lage et Blasphemous brettspill?

Andrea:

Vi hadde egentlig vært på utkikk etter en lisens som passet til stilen vår lenge, men da det kom til Blasphemous, var det nærmest en tilfeldighet. Vi ble kontaktet av teamet i The Game Kitchen for å undersøke muligheten for å ta Black Rose Wars inn i brettspillplattformen deres All on Board VR. Vi så rett og slett vår sjanse og foreslo ideen om å lage et Blasphemous brettspill. Vi følte raskt at vi hadde en sterk forbindelse og synergi, og prosessen gikk overraskende smidig. Vi var heldige.

Dette er en annonse:

Diego:</em></em></strong></strong>

I perioden da selskapet var på utkikk etter videospillisenser, foreslo jeg flere titler som jeg selv var lidenskapelig opptatt av, og der jeg allerede hadde ideer om hvordan mekanikken kunne overføres til brettspill - for eksempel Hades, Darkest Dungeon og Blasphemous. At vi fikk lisensen til Blasphemous kom som lyn fra klar himmel. Da vi fikk nyheten, hadde jeg allerede spilt spillet tre ganger og var helt oppslukt av det. Å gjøre det om til brettspill har vært en fantastisk opplevelse - en drøm som har gått i oppfyllelse.

Et Hades brettspill Diego - det høres fantastisk ut. Er det noe du har på gang?

<strong>Diego:

Dessverre ikke for Hades - rettighetene har allerede gått til et annet selskap. Men vi er definitivt interessert i å utvikle nye brettspill basert på videospillisenser. Det er allerede noe på gang, men vi kan ikke snakke om det ennå...

Hvor lenge har dere jobbet med dette prosjektet?

<strong>Diego:

Utviklingen av Blasphemous tok lang tid, inkludert møter med The Game Kitchen for å finpusse konseptet. Spillet gikk gjennom minst tre iterasjoner før det fikk sin endelige form. Et prosjekt av denne størrelsen krever minst 12 måneders arbeid før produktet er klart til produksjon.

Veldig detaljerte og fine miniatyrer. // Ludus Magnus Studio

Dette er en annonse:

Vil du gjøre brettspillet trofast mot originalen eller skape noe nytt i Blasphemous -universet?

<strong>Andrea:

Brettspillet kan ikke være en direkte tilpasning av videospillet av flere grunner. En av de største forskjellene er at Blasphemous er en ren solo-opplevelse, mens brettspillet trengte et system for opptil fire spillere. En annen ting vi ikke kunne gjenskape fullt ut, er den høye dødsraten - å dø annethvert minutt er en del av utfordringen i videospillet, men i et brettspill ville det fort blitt frustrerende.

Diego:

Det var en spennende utfordring å oversette videospillopplevelsen til et brettspill. En av de første vanskelighetene var å tilpasse et soloeventyr til et system der fire penitenter deler samme verden. Samarbeidet med The Game Kitchen hjalp oss med å finne løsninger for å integrere flere spillere, men den virkelige utfordringen kom deretter: å opprettholde en konkurransedyktig spillopplevelse uten å bryte med spillets historie, der bøssebærerne deler et broderlig fellesskap og en felles botsøvelse.

Hvilke følelser vil du at spillerne i brettspillet Blasphemous skal føle?

<strong>Andrea:

Jeg tror den "frenetiske" handlingen i videospillet er det viktigste elementet som vi ønsket å overføre til brettspillet, samtidig som vi opprettholdt en sterk narrativ komponent. Kampsystemet er utformet slik at ett terningkast dekker både angrep og forsvar, noe som eliminerer ventetid og holder tempoet oppe - en mekanikk jeg synes er spesielt interessant. Historien presenteres alltid i korte segmenter for å unngå å miste oppmerksomheten til spillere som kanskje ikke er så engasjerte i historien. På denne måten holder spillet tempoet oppe uten å miste sin atmosfæriske dybde.

Diego:

Spillerne må føle tyngden av en undertrykkende og ubarmhjertig verden, akkurat som i videospillet. Samtidig må de umiddelbart forstå at de har verktøyene de trenger for å møte og overvinne utfordringene de står overfor, selv når de virker uoverstigelige. Død, personlig oppofrelse og til og med det å hjelpe en rival er temaer som er dypt forankret i Blasphemous, og de som har spilt spillet, vil kjenne dem igjen i vår brettspillversjon.

Blasphemous, videospillet, har et særegent design. // The Game Kitchen

Dere jobber tett med spillutviklerne The Game Kitchen for å sikre at de liker det dere gjør. Betyr det at dere også involverer fansen av spillet, eller er alt utelukkende basert på utviklernes reaksjoner?

<strong>Andrea:

Spillet er allerede godt tilpasset for solospill. Det er små fortellende tekster å lese som forsterker opplevelsen, omtrent som i en spillbok. I tillegg er muligheten til å be om hjelp under kampene en viktig mekanikk - hvis den håndteres på en god måte, kan den hjelpe spillerne med å overvinne tilsynelatende uoverstigelige hindringer. Det er også en god balanse mellom fraværet av andre Penitents, som i flerspillermodus hjelper til med å rydde kartet for fiender, og den nesten sikre muligheten for å fullføre oppdrag som gir kraftige oppgraderinger uten konkurranse fra andre spillere. Dette skaper en solo-opplevelse som føles både utfordrende og givende.

Spillet ditt inneholder mange utrolig flotte miniatyrer - er det noe du anser som en viktig del av et godt brettspill?

<strong>Andrea:

Etter mer enn ti år som utgiver kan jeg si at miniatyrbilder ikke alltid er nødvendige, og i noen tilfeller kan de til og med være overflødige. Men for den typen spill vi lager - historiedrevne opplevelser der vi streber etter dyp fordypning - er miniatyrbilder uvurderlige. De forbedrer historiefortellingen og hjelper spillerne med å knytte sterkere bånd til den verdenen vi bygger.

Diego:</em></em></strong></strong>

Jeg vil ikke si at miniatyrer er "nødvendige" for et godt brettspill, men jeg tror definitivt de er viktige, i hvert fall for innlevelsen. Våre spill, som de jeg personlig liker å spille, er sterkt fokusert på tema og historie. I en slik opplevelse er det avgjørende å leve seg helt inn i spillverdenen og karakterene, og miniatyrene er et flott verktøy for å sette i gang spillernes fantasi og ta dem med til en levende og dynamisk verden.

Deler av komponentene - veldig fancy greier. // Ludus Magnus Studio

Videospillgrafikken er pikselbasert og har en ganske unik stil. Er dette noe dere tar med dere inn i brettspillet?

<strong>Andrea:

Til å begynne med var det definitivt fristende å inkorporere pikselkunststilen i brettspillet. Som art director hadde det vært en spennende utfordring å utforske hvordan den unike estetikken kunne implementeres i spillets elementer. Men etter å ha diskutert med The Game Kitchen-teamet ble vi enige om at en mer malerisk og stemningsfull kunststil - i likhet med den vi har utviklet for våre tidligere prosjekter - ville gi en sterkere visuell effekt. Jeg kan avsløre en liten detalj bak kulissene; vi endte opp med å redesigne nesten alle spillets konsepter, spesielt karakterene, med referanser fra kunstbøkene deres. I mange tilfeller var det ganske vanskelig å tolke spesifikke detaljer fra pikselgrafikken, så vi måtte basere oss på originalkunst fra studioet som ikke ble brukt i det endelige spillet. Dette førte til at vi skapte konsepter som er litt annerledes enn det spillerne ser i videospill, men som gir et nytt perspektiv samtidig som de er tro mot sjelen til Blasphemous.

Hva er du mest stolt av ved Blasphemous, og hva vil du si skiller det fra andre brettspill?

Diego:

Personlig elsket jeg å utvikle spillets kjernemekanikk og strømlinjeforme turstrukturen med enkle, men veldefinerte handlinger, som likevel åpner for utallige muligheter takket være gjennomtenkte regler. Det var nettopp på grunn av disse finpussede mekanikkene at jeg kunne utforme de svært varierte pilegrimsferdene (scenariene), som gjør at hvert spill føles unikt.

Andrea:

Jeg tror det mest unike med Blasphemous er kampsystemet. Med ett enkelt terningkast kan du bestemme angrep, pareringer og svakheter, noe som gjør hvert møte raskt og smidig. I mange eventyr- og utforskingsspill bruker man mye tid på å bestemme hvor man skal bevege seg, lese tekster og fullføre oppdrag. Hvis du i tillegg har lange kampfaser, kan spillrundene fort vare i 4-5 timer, noe som etter min mening kan avskrekke noen fra å plukke opp spillet på bordet.

Konseptbilder fra utviklingen av Blasphemous: The Board Game. // Ludus Magnus Studio

Gratulerer med den svært vellykkede crowdfunding-kampanjen. Hadde du forventet at kampanjen skulle bli så vellykket som den ble?

<strong>Andrea:

Tusen takk for de fine ordene! Vi er utrolig glade for at kampanjen har nådd en så fantastisk milepæl. Blasphemous: Brettspillet er nå vårt mest vellykkede prosjekt hittil når det gjelder crowdfunding, og vi kunne ikke vært mer stolte av arbeidet vi har gjort.

Hadde vi forventet en slik suksess? Målet vårt var å nå minst 100 000 euro, så at vi overgikk det med nesten 100 % var en fantastisk overraskelse. De 21 dagene kampanjen har pågått, har vært en utrolig reise, som bare har blitt bedre takket være et fantastisk og engasjert fellesskap.

Mens vi snakker om folkefinansiering, hvordan ser du på skillet mellom grunnspill og utvidelser?

<strong>Andrea:

Dessverre har det oppstått en oppfatning om at noen prosjekter bevisst holder tilbake innhold fra grunnspillet for å selge det som utvidelser. Men det er ikke slik vi jobber. Hvis du sammenligner innholdet i et av basisspillene våre med lignende titler som ikke er finansiert gjennom folkefinansiering, som Descent, vil du se at vi tilbyr en sammenlignbar - om ikke større - mengde innhold til en lignende eller lavere pris. Folkefinansiering gjør det mulig for oss å redusere kostnader, for eksempel distribusjonsavgifter, i hvert fall i den innledende lanseringsfasen.

Diego:

Når jeg designer et spill, er hovedmålet mitt alltid å skape en komplett og avrundet opplevelse i basisspillet. Utvidelser og crowdfunding-belønninger skal være nettopp det - tillegg som gir mer dybde eller variasjon, uten at det føles som om de manglet fra starten av.

Når er spillet forventet å være tilgjengelig i butikk?

<strong>Andrea:

Godt spørsmål. Ærlig talt er jeg ikke sikker på om spillet i det hele tatt vil bli utgitt i detaljhandelen. På grunn av det store antallet komponenter og deres høye kvalitet, vil prisen bli høy. Dette gjør det usikkert om utgivere vil være villige til å ta en så stor risiko.

Diego Fonseca og Andrea Colletti i Ludus Magnus Studio. // Ludus Magnus Studio

De informerer meg om at etter at kampanjen er avsluttet, vil en såkalt "late pledge" bli aktivert, noe som betyr at du også etter at kampanjen er avsluttet, vil kunne spytte inn penger for å kunne få spillet hjem når det er klart for produksjon og skal sendes ut til kundene. Jeg er ekstremt takknemlig for at gutta i Ludus Magnus Studio tok seg tid til å snakke med oss og gi oss et så godt innblikk i arbeidet med spillet - som også ser ekstremt lovende ut. Hele denne diskusjonen fant sted under det svært intense arbeidet i sluttfasen av kampanjen.

Lenke til Blasphemous: Brettspillet på Gamefound

