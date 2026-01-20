Et japansk utseende for Lara Croft ble lansert i Japan i forkant av den første Tomb Raider

HQ

Senere i år er det premiere på Tomb Raider: Legacy of Atlantis, et spill som skal gjenfortelle historien fra det første spillet i serien. Det blir ofte beskrevet som en reimagining snarere enn en nyinnspilling, men har fortsatt den klassiske Lara i hovedrollen, en karakter vi alle vet nøyaktig hvordan ser ut.

Men det kunne ha vært annerledes, i hvert fall i Japan. Da det første spillet skulle lanseres, ønsket den lokale utgiveren Victor å gjøre Lara Croft mer japansk for å passe bedre til det japanske publikummet. Dette avsløres nå av Tomb Raider medskaperen Paul Douglas via Bluesky, hvor han også skriver at de nektet. Som et slags kompromiss fikk Victor imidlertid lov til å lage en japansk Lara til instruksjonsmanualen:

"Victor ville at vi skulle endre Lara i spillet for å appellere mer til et japansk publikum. Store øyne/hode osv. De fakset gjennom eksempler veldig sent i utviklingen. Toby Gard ville egentlig ikke endre Lara. Som et kompromiss ble bare manualene og guiden endret."

Så hvordan så denne japanske Lara Croft ut? Vel, litt mer manga-aktig med større øyne og generelt rundere former. Du kan se resultatet i innlegget Bluesky nedenfor.