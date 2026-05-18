Et jordskjelv med styrke 5,2 i Kina etterlater to døde og tusenvis evakuert etter at flere bygninger har kollapset

I morges, europeisk tid, rammet et jordskjelv med en styrke på 5,2 det sørøstlige Kina, i den autonome regionen Guangxi. Byen Liuzhou er spesielt hardt rammet av skjelvet, og myndighetene har i skrivende stund rapportert om to dødsfall. Flere personer er savnet, og mer enn 7000 mennesker er evakuert fra området, særlig fra landsbyen Tiyang, der flere bygninger har kollapset, og det er frykt for strukturelle skader på mange andre.

Lokale myndigheter har advart om forstyrrelser i transportforbindelsene mens de arbeider med å gjenopprette dem. Stabiliteten til jernbaneinfrastrukturen blir også sjekket. Elektrisitets-, vann- og gassforsyningen fungerer normalt, og det samme gjør hovedveiene og landtransportrutene.

Jordskjelvet rammet regionen i de tidlige morgentimene, og ifølge den statlige kringkasteren CCTV (via Reuters) kollapset tretten bygninger. I tillegg til de to bekreftede dødsfallene er én person savnet, og fire andre er fraktet til sykehus med skader av varierende alvorlighetsgrad.