Et jordskjelv med styrke 8,8 rammer det russiske østkysten og fører til tsunamivarsler over hele Stillehavet

HQ

I natt ble Stillehavet rystet da et kraftig jordskjelv med en styrke på 8,8 rammet det russiske østkysten, i nærheten av byen Petropavlovsk-Kamtsjatskij. Dette enorme skjelvet førte naturlig nok til bekymring for en innkommende tsunami, og det er nå sendt ut advarsler på Hawaii, i Japan, på vestkysten av USA, på andre stillehavsøyer med mer, og i noen områder er det allerede registrert mindre tsunamibølger som treffer kysten.

Ifølge Reuters har bølger på opptil fem meter truffet den russiske Kamtjatka-halvøya, mens Hawaii-øyene har opplevd bølger på 1-1,2 meters høyde. Det er fortsatt grunn til bekymring, så mye at innbyggerne på Hawaii har fått beskjed om å "ta affære", og komme seg over bakken, opp i fjerde etasje i bygninger, og kystvakten har til og med flyttet skip ut av havnen. I Japan skjer mye av det samme, der deler av østkysten har fått ordre om å evakuere.

Bølgene som har truffet Kamchatka, har heldigvis ikke vært altfor ødeleggende, de har hovedsakelig oversvømt havnen og et nærliggende fiskeforedlingsanlegg, og det samme har blitt rapportert om skjelvet og de påfølgende rystelsene, uten at det foreløpig er rapportert om dødsfall eller alvorlige skader. Til og med de fleste bygningene klarte å overleve det kraftige skjelvet, som de som befant seg i nærheten av episenteret, beskrev som et skjelv som varte i flere minutter.

Det ser ut til at bekymringsmomentet nå er over, men det er verdt å vite at dette var et av de kraftigste skjelvene på flere tiår som har rammet Kamtjatka-halvøya, med skjelvet i 1952 som det mest sammenlignbare alternativet.