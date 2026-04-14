Et klart flertall av Resident Evil Requiem -kjøperne fullførte faktisk spillet

Som du sikkert vet, er det ganske vanlig at folk spiller spill uten å fullføre dem. Fullføringsgraden er ofte overraskende lav, og det er svært sjelden at mer enn 50 % av spillerne fullfører et spill. For store eventyr- og rollespill kan tallet være så lavt som 20 % (inkludert store suksesser som Red Dead Redemption II og The Witcher 3: Wild Hunt), men for virkelig gode, gjennomarbeidede opplevelser pleier det å være litt høyere.

Likevel er resultatene for Resident Evil Requiem svært imponerende. Ungeek har undersøkt hvor mange spillere som har låst opp Achievement/Trophy for å ha fullført spillet på PC og PlayStation 5, og avslører at tallene er 70 % på Steam og 67 % på PlayStation 5. Dette er utmerkede resultater i seg selv, men de er faktisk enda mer imponerende på Xbox, der Neogaf-brukere sjekket hvor mange Xbox Series S/X-spillere som har låst opp prestasjonen "Rookie Agent" ("Fullfør hovedhistorien på minst Casual-vanskelighetsgrad"), og dette er hele 90 %.

Kort sagt, det ser ut til å være et spill folk kjøper og faktisk spiller gjennom. Det hjelper at det er et veldig bra spill, relativt kort og enkelt å fullføre, og at det er historiefokusert, slik at folk ønsker å se slutten. Tallene blir sannsynligvis også forsterket av det faktum at det ikke er på noen abonnementstjeneste ennå, noe som betyr at tallet hovedsakelig inkluderer faktiske kjøpere. Uansett er dette virkelig bemerkelsesverdige tall for Capcom og viser at spillerne generelt sett er fornøyde, siden de spiller gjennom dette spennende eventyret i stedet for å gå videre til noe annet.