Et kraftig jordskjelv rammer den sørlige delen av Filippinene

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Et jordskjelv med styrke 7,8 rammet kysten av øya Mindanao i det sørlige Filippinene og krevde minst 35 liv, ifølge BBC. Mindanao er Filippinenes nest største øy (både i størrelse og folketall) og har rundt 26 millioner innbyggere.

Jordskjelvet rammet klokken 07.37 lokal tid mandag og utløste tsunamivarsler i Filippinene, Indonesia, Japan og Australia. Varslene ble opphevet eller nedgradert noen timer senere. I en oppdatering mandag ettermiddag opplyste Filippinernes sivile beredskapsbyrå at 31 av de omkomne var registrert i Soccsksargen, mens de fire andre var i Davao. Ifølge lokale myndigheter er minst 134 skadet og rundt 10 000 familier evakuert.

Mer enn 130 etterskjelv, med styrker fra 1,3 til 6,7, ble registrert etter det første skjelvet. Et jordskjelv med styrke 5,7 rammet også havområdet utenfor Balut Island, Sarangani, klokka 22.52 lokal tid.

Jordskjelv er vanlige på Filippinene, som ligger på den geologisk ustabile «ildringen». Mens de fleste av disse skjelvene er mindre og går relativt fredelig forbi, har noen vist seg å være dødelige.