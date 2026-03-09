Et manus til Five Nights at Freddy's 3 skal visstnok være under skriving

HQ

Etter debuten til Five Nights at Freddy's 2 i slutten av 2025, har vi ventet på å høre om det vil komme en ny film i denne bredere franchisen eller ikke. Det ser ut til at det blir det, for under en nylig opptreden på Monster-Mania Con sa skuespilleren Skeet Ulrich, som spiller Henry Emily i Five Nights at Freddy's 2, at et manus er under skriving for øyeblikket.

Som rapportert av ScreenRant, har Ulrich sagt at forfattere nettopp har blitt ansatt for prosjektet, og at arbeidet med manuset er i gang, selv om det fortsatt er veldig tidlig i prosessen.

"Min forståelse er at den tredje er, du vet, vel, hvem kan si? Men, du vet, det skal visstnok være mye Henry Emily og William Afton, men for å være ærlig, så skriver de den nå. De har nettopp ansatt forfatterne, så de er - det er for tidlig for meg å si."

Det har ennå ikke kommet noen nyheter om grønt lys i forhold til Five Nights at Freddy's 3, noe som betyr at det fortsatt er uklart om dette prosjektet noen gang vil bli en realitet. Men dette er i det minste gode nyheter, hvis du virkelig liker å gå på kino for å se disse filmene.