Et Mortal Kombat-kortspill har blitt kunngjort

Etter at Netherrealm Studios for tidlig trakk støpselet for støtte for Mortal Kombat 1, mange har antatt at utviklerens neste tittel ville være Injustice 3 (selv om grunnlegger Ed Boon nylig fikk samfunnet sitt til å tro at det kunne være en ny Killer Instinct). Og det kan godt være tilfelle, men det betyr ikke at vi ikke får et nytt Mortal Kombat.

Tvert imot, et nytt Mortal Kombat har nå blitt annonsert - selv om det er litt annerledes enn det vi er vant til. Spillet heter Fight!: Mortal Kombat 1 og er et analogt kortspill for opptil fire spillere. Utviklerne søker nå finansiering via Kickstarter, og målet ble nådd med god margin på dag én. De skriver :

"Fight!: Mortal Kombat 1 ratchets opp khaos med alle dine favoritt Kombatants, Fatalities og andre minneverdige trekk fra spillet. Du kan få grunnspillet (to omslagsvalg), tre utvidelser, spillematter, akrylstandees og mer. All kunsten er original, skapt kun for spillet. Forvent tonnevis av Kickstarter Exclusive stretch goals!"

Høres det gøy ut? Da kan du gå over til Kickstarter for å lese mer og kanskje kjøpe spillet. Det finnes både en basisutgave og mer omfattende pakker å velge mellom, og uansett hvilken du velger, vil du sannsynligvis få mer enn du hadde regnet med, ettersom strekkmålene for øyeblikket fylles i raskt tempo.