Med et nikk til julen og The Polar Express: Trump lanserer "The Deportation Express"

Tittelen sier sannsynligvis alt, og trenger kanskje ikke mye mer forklaring, men hvis du lurer på hva dette handler om, har Det hvite hus avduket sitt siste sosiale mediekampanje med innvandringstema: en parodi på den elskede julefilmen The Polar Express rebranded som "The Deportation Express."

Tirsdag delte Det hvite hus' offisielle konto på X en plakat utformet etter den animerte juleklassikeren fra 2004, men i stedet for filmens ikoniske tog, viser bildet et fly og slagordet: "Here illegally? Deportasjonsekspressen". Bildeteksten fortsetter: "TRO AT DU KAN DRA HJEM! Det spiller ingen rolle hvor de skal. Det som betyr noe, er å bestemme seg for å gå ombord. CBP Home App for å deportere deg selv i dag!"

Innlegget, som er ment å promotere frivillig utreise gjennom en ny immigrasjonsapp, skapte raskt forargelse. Mange brukere fordømte parodien som tonedøv, spesielt i høytiden og med tanke på filmens status som en familiestift.

"Har de seriøst bare tatt et Polar Express -tog og klistret på propaganda fra Det hvite hus?", skrev en bruker. En annen la til: "Tenk å legge ut dette så nær jul." En tredje kritiker bemerket den bizarre sammenstillingen: "Gratis flyreise hjem + 1000 dollar i kontanter, og de fikk det til å se ut som en Hallmark-julefilm ..."

Memet er bare det siste i en rekke provoserende innlegg på nettet i forbindelse med Trump-administrasjonens nye innvandringskampanje.

I forrige uke havnet Det hvite hus i en offentlig feide med sangerinnen Sabrina Carpenter etter å ha brukt en av sangene hennes i en video som promoterte deportasjoner. Carpenter kalte videoen "ond og motbydelig" og krevde at musikken hennes ikke skulle assosieres med administrasjonens politikk.

I stedet for å trekke tilbake videoen, eskalerte Det hvite hus, og slapp et nytt klipp med redigert lyd som så ut til å støtte ICE-razziaer, og gikk til motangrep på X :

"Vi vil ikke be om unnskyldning for å deportere farlige, kriminelle, ulovlige mordere, voldtektsmenn og pedofile... Alle som forsvarer disse syke monstrene må være dumme, eller er det trege?"

Administrasjonen har forsvart budskapet med at det er nødvendig for å avskrekke det de kaller " kriminelle illegale utlendinger", selv om data fra ICE viser at 75 000 av de 220 000 personene som ble arrestert mellom 20. januar og 15. oktober, ikke hadde noe kriminelt rulleblad.