Et nytt 3D Sonic the Hedgehog-spill lanseres i desember

Hvis du har hatt glede av Sonic Superstars i det siste og har lyst til å fortsette å spille som den blå flekken og vennene hans, kan du glede deg over at det neste måned kommer et helt nytt 3D-plattformspill i serien.

Spillet går under navnet Sonic Dream Team, og er et action-plattformspill som lanseres eksklusivt på iOS-systemer som en del av Apple Arcade. I spillet skal vi hindre Dr. Eggman i å bruke The Reverie til å gjøre drømmer til virkelighet ved å utforske drømmeverdener og samtidig redde Sonics venner.

Vi har fått vite at spillet vil inneholde seks spillbare figurer (Sonic, Tails, Knuckles, Amy Rose, Cream og Rouge), som hver har sine egne bevegelsestyper og utforskningsmuligheter, og at spillet vil by på bosskamper og totalt 12 nye drømmeverdener.

Sonic Dream Team lanseres på Apple Arcade (iPhone, iPad, Mac, and Apple TV) den 5. desember.