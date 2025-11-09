Nytt AI-innlegg av Trump... Denne gangen av Californias guvernør som avbilder ham som Marie Antoinette

HQ

Gavin Newsom gikk nok en gang til angrep på Donald Trump, denne gangen med et AI-generert bilde som fremstilte ham som Marie Antoinette, og kritiserte helgeturen hans til Mar-a-Lago mens den føderale nedstengningen av statsapparatet fortsetter og SNAP-matvarefordelene er i endring.

Newsom la ut bildet på X, som viser Trump i kongelig antrekk med bildeteksten: "GOD NATT, BØNDER!" Pressekontoret hans anklager Trump for å "kjempe med nebb og klør for å sulte barn" og understreker at presidenten "BRYR SEG IKKE OM DEG".

Trump som Marie Antoinette

Trump ankom Mar-a-Lago fredag for et helgeopphold og skal etter planen forlate stedet i dag, søndag. Dette er hans 13. besøk til Mar-a-Lago i løpet av hans andre presidentperiode og det 15. besøket i Florida totalt siden innsettelsesdagen.

Skildringen av Trump som Marie Antoinette understreker selvfølgelig guvernørens kritikk av det han ser på som luksus og selvfornøyelse midt i den utbredte nøden, med henvisning til den franske dronningens symbolske glemsomhet overfor sine undersåtters lidelser.