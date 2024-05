Et nytt Batman: Arkham-spill er på trappene

Med tanke på at Rocksteady allerede har gitt ut en tittel i Arkham-universet i år forventet vi egentlig ikke at en annen skulle komme ut. Men ved hjelp av utvikleren Camouflaj og utgiveren Oculus Studios er et nytt VR Arkham-spill klart til å bli utgitt.

Batman: Arkham Shadow er et VR-spill som foregår i Arkham-universet. Du vil spille som Batman - som du sikkert gjettet - og det er sannsynlig at dette finner sted før hendelsene i Batman: Arkham Knight, da de tvang flaggermusens historie til å komme til en slutt.

I den korte teaser-traileren du kan se nedenfor ser du bare verdens største detektiv gli rundt etter en rotte før han blir svermet av mange av dem i Gothams gater. Vi får vite mer om dette spillet på Summer Game Fest-presentasjonen den 7. juni. Det har et utgivelsesvindu i slutten av 2024.