Et nytt Danganronpa er visst på vei

Det har gått to år siden forrige gang vi fikk et nytt Danganronpa her til lands, og det kan virke som om den onde bjørnen har skumle planer i relativt nær fremtid også.

Spike Chunsoft etterlyser nemlig en UI-designer for et eventyrspill på Workport, og interessant nok søker de etter en person som har en fordel med å like Danganronpa-serien. Jobben skal være for et spill på PlayStation 4 og PC, så uten noe skriving om PlayStation 5 tror jeg vi kan være relativt sikre på at dette hemmelige spillet vil lanseres før høsten 2020.