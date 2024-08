Et nytt Darksiders-spill er på vei

På slutten av THQ Nordics fremvisning nylig fikk vi bekreftet at et nytt Darksiders-spill er på trappene. Det er ikke mye som avsløres i teaseren du kan se nedenfor, men det er bekreftet at rytterne vil ri igjen.

Får Strife endelig sitt eget ordentlige spill? Får vi en nyinnspilling eller remaster? Vi vet ikke og vil ikke vite det på en liten stund, etter utseendet på ting. Darksiders-serien har vokst siden 2010, og selv om det kanskje ikke er den største actionserien der ute, har den sine dedikerte fans.

Hva ønsker du å se i et nytt Darksiders-prosjekt?