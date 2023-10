Et nytt Detective Pikachu-spill kan være en mulighet

HQ

Det har nå gått nesten to uker siden lanseringen av Detective Pikachu Returns, og The Pokémon Company har teaset for at et nytt spill i serien kan være en mulighet.

I et intervju med Famitsu sa Creatures Incs administrerende direktør Hiroyuki Jinnai (via Google translate): "Dette avslutter historien om Jinnai Tim, Pikachu og Harry. Men alle de ansatte elsker også den snakkende gamle mannen Pikachu, så kanskje det blir en annen utvikling enn i hovedhistorien?"

Presidenten for Pokémon Company, Tsunekazu Ishihara, legger til: "Jeg kan ikke love noe på dette tidspunktet, men hvis Detective Pikachu Returns blir godt mottatt og det er stor etterspørsel etter det, er det rom for en spin-off."

Når det gjelder den kritiske mottakelsen, ligger Detective Pikachu Returns for øyeblikket på en score på 66 på Metacritic, noe som er under originalens score på 71. Spillet hadde en sterk salgsstart i Storbritannia, der det gikk inn som nummer tre på salgslisten, men det falt senere til 22. plass etter å ha opplevd en nedgang i salget på 70 %. Det ser ikke ut til å være den mest lovende starten, men tiden vil vise om The Pokémon Company mener at dette er nok til en spin-off.

Takk, VGC.