Et nytt Elder Scrolls er plutselig lansert

HQ

Vi har ventet i en evighet på oppfølgeren til The Elder Scrolls V: Skyrim, og vi må nok vente mye lenger. Den etterlengtede sjette delen i Bethesdas The Elder Scrolls -serie kommer ikke på flere år, men hvis lengselen etter et nytt spill er stor kan The Elder Scrolls: Castles være en liten, liten trøst.

Spillet er sluppet i en "early access"-variant på Google Play og minner mye om Fallout Shelter fra 2015, i hvert fall visuelt. I spillet må du ta vare på et slott, og bildene viser litt rollespill i form av valg du ser ut til å ta som konge og inneholder også kamper.

Vi har samlet noen bilder nedenfor og lurer på om dette vekker noen nysgjerrighet?