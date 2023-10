Et nytt filmatisk univers Halloween kan være på vei

Miramax Television har nå kjøpt TV-rettighetene til Halloween etter en intens budrunde.

Den omfattende avtalen med Trancas vil gjøre det mulig for Miramax å utvikle og samprodusere en Halloween TV-serie. Ifølge Deadline kan denne Halloween TV-serien potensielt danne grunnlaget for et filmunivers som spenner over både film og TV.

I forbindelse med kunngjøringen sa Marc Helwig, Miramax' Head of Global TV, følgende: "Vi kunne ikke vært mer begeistret for å bringe Halloween til TV. Vi gleder oss til å utvide vårt lange og vellykkede samarbeid med Trancas og den briljante Malek Akkad og introdusere denne ikoniske serien for en ny form for historiefortelling og en ny generasjon fans."

"Trancas International Films er svært begeistret over å utvide vårt mangeårige samarbeid med Miramax, og vi ser frem til å samarbeide med Marc Helwig og hele teamet om å skape dette nye kapittelet", sier Malek Akkad fra Trancas International Films.