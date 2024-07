Et nytt Orcs Must Die-spill lanseres tidlig i 2025

Robot Entertainment Orcs Must Die vil utvide sin Orcs Must Die -serie med en helt ny del som vil debutere på PC og Xbox Series-konsoller tidlig i 2025. Det er kjent som Orcs Must Die: Deathtrap og vil være et tredjepersons actionspill der spillerne kjemper enten alene eller med opptil fire venner, mens de bruker roguelite-progresjon for å forbedre ferdighetene sine og forbedre evnene sine i arbeidet med å drepe flere og flere orker.

Spillet vil tilby adaptive vanskelighetsgrader som er basert på antall spillere, og det vil være seks spillbare karakterer som hver har sin egen spillestil, personlighet, feller og evner.

Vi blir fortalt at den bølgebaserte handlingen vil bli forbedret og gjort mer utfordrende gjennom buffs og debuffs, og at det vil være vær- og tid på dagen faktorer som også vil påvirke handlingen. På slutten av hver bølge vil det være en mulighet til å returnere til et slottsnav for å forbedre helter, våpen og feller, alt før du møter en Orc General -sjef på slutten av kampmøtet.

"Med Orcs Must Die! Deathtrap tok vi utfordringen med å innovere i en tretten år gammel franchise ved å lytte nøye til fansen vår og deres ønsker", sier medstifter og administrerende direktør i Robot Entertainment Patrick Hudson. "Vi har vært tro mot den klassiske kaotiske actionen og den muntre tonen, samtidig som vi har introdusert co-op for fire spillere, nye og allsidige helter med helt unike evner, utvidet nivåvariasjonen og nye progresjonsvalg. Dette spillet handler om å levere den mest spennende ork-dreperopplevelsen noensinne."

Orcs Must Die: Deathtrap kommer til PC og Xbox Series-konsoller (det er ikke nevnt noe om PS5 eller Switch) en gang tidlig i 2025, og med kunngjøringen i tankene, er alle andre spill og DLC i serien nå rabattert på Steam frem til 31. juli.