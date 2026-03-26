Et nytt overlevelses-horrorspill annonsert for Dreamcast

Mange venter spent på den ryktede Resident Evil - Code: Veronica-remaken som Capcom angivelig jobber med akkurat nå. Det var det beste skrekkspillet på Dreamcast i sin tid, men det er faktisk en ny utfordrer på vei som ser ut til å være bygget på klassiske Resident Evil-prinsipper.

Time Extension rapporterer nå at Philippe Nguyen, PixelHeart- og JoshProd-produsenten, har noe på gang til Dreamcast, og han skriver på X at teamet har "startet utviklingen av et helt nytt 3D-overlevelsesskrekkspill." Dette, sier han, blir et spill med "Faste kameraer. Mørk atmosfære.", og det blir "Et kjærlighetsbrev til klassikerne."

Utviklingen har imidlertid "nettopp startet", så det vil sannsynligvis ta en stund før vi ser noen faktiske livstegn, men vi krysser fingrene for et virkelig vellykket eventyr på en av de beste spillkonsollene noensinne.