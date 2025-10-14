Et nytt skytespill for Sega Master System har blitt utgitt

HQ

Det hender nå og da at vi kan rapportere om nye spill til klassiske Sega-systemer som Mega Drive spesielt, men også til Dreamcast. Nye tilskudd til Master System er imidlertid mer uvanlig, og derfor er det en glede å dekke denne.

Master System er Segas 8-bits konsoll, som opprinnelig ble lansert i 1986. Den ble aldri like populær som NES, men den solgte over ti millioner enheter, så den hadde et godt utvalg av spill, og siden den var kraftigere enn NES, så de ofte veldig bra ut (sjekk ut listen vår over de flotteste spillene fra denne epoken for noen eksempler).

Nå har observante ResetEra-besøkende lagt merke til at utvikleren Badcomputer har gitt ut Frontier Force til Master System, som ærlig talt er rett og slett nydelig (sjekk det ut her og her for å se det i aksjon). Det er en Galaga/Space Invaders-inspirert tittel som kan bestilles via denne lenken.

Hvis du elsker retro og har lyst til å pusse støv av ditt gamle Master System eller nyte det på et annet format som støtter Master System-spill, har du sjansen nå. Dette er et format vi altfor sjelden får oppleve nye, vellagede spill på.