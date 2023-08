Et nytt South Park-videospill kommer neste år

Det er en liten stund siden vi fikk et splitter nytt South Park videospill, men heldigvis er det snart slutt på den ventetiden. For på THQ Nordic Showcase ble det nylig avslørt at South Park: Snow Day er på vei, og at det vil debutere på PC, PS5, Xbox Series og Nintendo Switch allerede neste år.

Dette spillet blir imidlertid litt annerledes enn tidligere South Park -spill, ettersom det blir et samarbeidsspill for fire spillere som foregår i 3D. Når det gjelder selve sammendraget av tittelen, blir vi fortalt:

"Bli med Cartman, Stan, Kyle og Kenny, i tredimensjonal prakt, for å feire den mest magiske dagen i et ungt barns liv - en snødag! Ta med deg opptil tre venner og kjemp deg gjennom de snøfylte gatene i South Park for å redde verden og nyte en dag uten skole."

Det er THQ Nordic som skal utgi spillet, mens Question Games står for utviklingen. Se avsløringstraileren nedenfor.