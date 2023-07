Et nytt Star Wars Jedi er allerede under utvikling

Star Wars Jedi: Survivor fikk en svært god mottakelse både fra anmeldere og vanlige spillere da det kom i april, så med tanke på at regissøren stadig har snakket om å lage en trilogi og EAs vane for å peise ut oppfølgere til suksesser kommer ikke dagens nyhet som et sjokk.

Respawn har lagt ut noen stillingsannonser, og flere av dem bekrefter nærmest at vi får et tredje Star Wars Jedi-spill fra studiot. De klareste eksemplene på dette er annonsene for en Principal Game Writer og en Senior VFX Artist som enkelt og greit bemerker stillingen er for et prosjekt i Star Wars Jedi-universet. Ikke høres det ut som en utvidelse eller noe slik for Star Wars Jedi: Survivor heller, for søkere med Unreal Engine 5-erfaring er et stort pluss. Survivor bruker UE4, og sjansen for at studioet oppgraderer hele spillet til Epics nyeste motor er ekstremt lav. Dermed vil det nok ikke ta ekstremt lang tid før trilogien fullføres heller. Utviklerne brukte tross alt bare 3,5 år mellom Star Wars Jedi: Fallen Order og årets oppfølger.