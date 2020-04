Et nytt Tintin-spill er på vei

Den franske utgiveren Microids har avslørt via en pressemelding at de nå samarbeider med forlaget Moulinsart om å utvikle og utgi et nytt stort spill basert på The Adventures of Tintin-tegneserien. Spillet beskrives som et "action-adventure", som vil by på "en virvelvind av situasjoner og spenning".

Alle de mest kjente karakterene vil være en del av spillet, og i pressemeldingen forteller Microids' CEO Stéphane Longeard at studioet har vært "villige til å gjøre dette i lang tid [...] Teamet vårt er fans av den kjente reporteren og vil gjøre sitt beste for å gi denne franchisen en levende hyllest."

Spillet utvikles nå til PC og konsollene, og her forventer vi at de mener PlayStation 5 og Xbox Series X, samt Switch.