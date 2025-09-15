Et nytt Tom og Jerry har blitt kunngjort

Selv om Tom og Jerrys storhetstid kanskje er forbi, fortsetter katten og musen å underholde folk, og de dukker også opp i spillverdenen fra tid til annen, ikke minst i det nå nedlagte kampspillet MultiVersus. Og snart er de tilbake igjen, denne gangen i sitt eget eventyr.

Det saudiarabiske studioet Steer Studios utvikler et offisielt lisensiert Tom og Jerry-spill for smarttelefoner (takk PocketGamer.biz), en tillit de har fått etter den nylige suksessen med Grunt Rush, som ble lansert tidligere i år. Dessverre har vi ingen detaljer om Tom and Jerry Blast annet enn tittelen, men studiosjef Yannick Theler sier :

"Vi er beæret og glade for å jobbe med Warner Bros. Interactive Entertainment og ser frem til å levere et morsomt, innovativt spill som lever opp til Tom og Jerry-universets legendariske status."

Vi kommer tilbake til dette når vi har mer informasjon, men siden prosjektet fortsatt er i en tidlig fase, vil det sannsynligvis ta litt tid før vi hører mer.