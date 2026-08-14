Et oljeutslipp utenfor Omans kyst truer med å bli en miljøkatastrofe for hele Persiabukta

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En potensiell miljøkatastrofe er allerede i ferd med å utspille seg utenfor Omans kyst, langt fra Hormuzstredet, der et strandet oljetankskip, Caroline Bezengi, har gått på grunn og sluppet lasten sin ut i havet: to oljeflak som til sammen dekker 2 000 kvadratkilometer.

Konflikten i regionen har komplisert arbeidet med å kartlegge og rydde opp i utslippene i Persiabukta, ettersom et fartøy som ble tauet inn for oppryddingsarbeidet, ifølge Reuters, ikke klarte å komme seg inn i området fordi det ikke hadde fått tillatelse fra de iranske styrkene.

Selv om det skadede tankskipet ikke var en direkte følge av krigen mellom USA og Iran, vil konflikten bare forverre miljøsituasjonen i Persiabukta, utover dette store oljeutslippet, ettersom farvannet er det som opprettholder regionens økonomi.