Et opplyst C-3PO-hode som kan samles på, har blitt avslørt

Star Wars samlere gleder seg! En ny gjenstand har blitt avduket som en del av Galactic Archive Series, med dette er en replikamodell av C-3POs hode som ikke bare har lysende elementer, men også avtakbare deler, slik at du kan style droiden for å ligne hans utseende i Skywalker Saga fra Episode I - The Phantom Menace hele veien til Episode IX - The Rise of Skywalker.

Den elektroniske hodemodellen kommer til og med med berøringsaktivert dialog som kan spytte ut over 20 ikoniske replikker og setninger, i tillegg til at den har en glidebryter for å skifte øynene fra den karakteristiske varme gule fargen til en dyp rød farge for å avsløre skjulte Sith-hemmeligheter.

Prisene på det samlebare hodet er ikke bekreftet, men vi vet at det vil være tilgjengelig fra Disney Store fra 16. oktober.

Dette er en annonse: