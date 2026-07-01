Et patent avslører en ny LCD-skjermmodell for Nintendo Switch 2

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Neste uke feirer Nintendo Switch 2 ettårsdagen for den verdensomspennende lanseringen, og har samtidig etablert seg som den mest vellykkede konsollanseringen i historien. Populariteten til tross er det imidlertid visse aspekter ved designet som kan forbedres eller optimaliseres i versjoner som slippes etter den første lanseringen. Vi fikk nylig vite at det, for å overholde europeisk lovgivning, utvikles en ny Switch 2-modell med avtakbare og utskiftbare batterier, og vi har nå detaljer om en annen ny revisjon av den opprinnelige modellen.

Ifølge et patent som har dukket opp på en kinesisk nettbutikk, skal Sharp angivelig ha utviklet en ny LCD-skjermmodell kalt LS079T1SX10P for konsollen, med betydelig annerledes kretsløp, kontakter og kabler. Foreløpig foreligger det ingen ytterligere informasjon om endringer eller forbedringer sammenlignet med lanseringsmodellen, og både skjermstørrelsen på 7,9 tommer og oppløsningen på 1080p forblir uendret.

Det er visse merkelige problemer med den nåværende Switch 2-maskinvaren, for eksempel «ghosting» som noen brukere har rapportert om, noe som kunne løses med en slik skjermoppdatering; men siden det ennå ikke er sikkert om denne modellen allerede er i produksjon, har vi ingen bekreftelse.

Hvilke forbedringer ønsker du å se på den nåværende LCD-skjermen til Nintendo Switch 2?